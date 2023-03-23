Yüz Yıllık Mucize konusu ne, uyarlama mı? Yüz Yıllık Mucize dizisi oyuncuların karakterleri ve gerçek isimleri! 1. BÖLÜM KONUSU

Yüz Yıllık Mucize 1. bölümüyle bu akşam saat 20:00'da Star TV'de ekrana gelecek. Dizinin 1. bölümünde Ali Tahir (Birkan Sokullu) Sakarya Cephesi'nde savaşırken şehit düşer. Defnedilmek üzereyken yaşanan bir mucize ona yeniden hayat verir. Ancak bu mucize Ali Tahir'in hiç yaşlanmamasına neden olur. Peki Yüz Yıllık Mucize hangi dönemi anlatıyor, konusu ne, uyarlama mı? İşte Yüz Yıllık Mucize dizisi oyuncuların karakterleri ve gerçek isimleri...
YÜZ YILLIK MUCİZE DİZİSİNİN OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Birkan Sokullu - Ali Tahir
Ebru Şahin - Harika
Zerrin Tekindor - Süreyya
Necip Memili - Turgut
Gözde Seda Altuner
Laçin Ceylan
Ayşegül Cengiz
Yalçın Hafızoğlu
Merve Nur Bengi
Ecem Çalhan
Zehra Kelleci
Hümeyra
YÜZ YILLIK MUCİZE DİZİSİNİN KONUSU
Günümüzde 130 yaşında olan Ali Tahir (Birkan Sokullu); hayatıyla ilgili önemli bir karar verdiğinde Harika (Ebru Şahin) ile karşılaşır. Bu karşılaşma ve tanışma sonrası hem Harika hem de Kemal için yeni bir sayfa açılacaktır.
YÜZ YILLIK MUCİZE 1. BÖLÜM ÖZETİ
Ali Tahir (Birkan Sokullu) Sakarya Cephesi'nde savaşırken şehit düşer. Defnedilmek üzereyken yaşanan bir mucize ona yeniden hayat verir. Ancak bu mucize Ali Tahir'in hiç yaşlanmamasına neden olur. 130 yıllık yaşamına çok şey sığdıran Ali Tahir için hayatına devam etmek daha da zorlaşır. Ali Tahir'in -son ismiyle Kemal'in- sırrını bilen tek kişi ise çocukluğundan beri tanıdığı Turgut (Necip Memili) olmuştur.