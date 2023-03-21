ATV'nin yeni dizisi Başım Belada nerede çekiliyor, hikayesi ne? BAŞIM BELADA KONUSU NE, OYUNCULARI KIMLER?

ATV'nin yeni dizisi Başım Belada bu akşam ilk bölümüyle izleyicinin beğenisine sunulacak. Başrollerini Keremcem ile Merih Öztürk'ün paylaştığı dizinin oyuncu kadrosu ve konusu merak konusu oldu. Peki Başım Belada konusu ne, oyuncuları kimler? ATV'nin yeni dizisi Başım Belada nerede çekiliyor, hikayesi ne? İşte detaylar...

BAŞIM BELADA 1. BÖLÜM KONUSU

Başım Belada dizisi bu akşam 1. bölümüyle ekrana geliyor. Keremcem'i yıllar sonra ekranlara döndüren dizi hakkında bir çok soru araştırılmaya başlandı. Peki Başım Belada konusu ne, oyuncuları kimler? ATV'nin yeni dizisi Başım Belada nerede çekiliyor, hikayesi ne, uyarlama mı?

Pele, Şerife'nin bu baskılarını kırmak için mahalleye yeni taşınan Leyla'nın Azam'la birlikte fotoğrafını çekip Şerife'ye yollar.

Bunun üstüne Azam'ın ailesi apar topar memleketten İstanbul'a gelerek Azam'ı evlendirmek ister.