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    • 21.03.2023 18:51
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    • 21.03.2023 18:51
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    ESRA EROL SON BÖLÜM İZLE - ATV İZLE - 21 Mart 2023 | DNA testi sonucu açıklanıyor! Mesude'nin çocuklarının babası Mehmet mi?

    Atv canlı yayınında, Esra Erol'da programında bugün son dakika gelişmeleri... DNA testi sonucu açıklanıyor! Mesude'nin çocuklarının babası Mehmet mi? "Karım şiddet uyguluyor, beni sokağa attı" diyen Selim'in feryadı! Nazmiye, İbrahim'e dönüyor mu? Kızı Nurcan'ın evlendiğini canlı yayında öğrenen Elif Hanım'a büyük şok! Hepsi ve daha fazlası ATV canlı yayınında Esra Erol'da...

    ESRA EROL | SON BÖLÜM

    ATV canlı yayınında Esra Erol'da programında son dakika gelişmeleri... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

    ATV SON BÖLÜM ESRA EROL İZLE - TIKLA

    "Karım şiddet uyguluyor, beni sokağa attı" diyen Selim'in feryadı!

    Nazmiye, İbrahim'e dönüyor mu?
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        Haberler Televizyon ESRA EROL SON BÖLÜM İZLE - ATV İZLE - 21 Mart 2023 | DNA testi sonucu açıklanıyor! Mesude'nin çocuklarının babası Mehmet mi?
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