Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • 24.03.2023 17:26
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    • 24.03.2023 17:26
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    ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE - ATV İZLE - 24 Mart 2023 | "Eşimin kötü alışkanlıklarına maruz kalıyorum" diyen Özlem'den şok sözler

    Atv canlı yayınında, Esra Erol'da programında bugün son dakika gelişmeleri... "Eşimin kötü alışkanlıklarına maruz kalıyorum" diyen Özlem boşanmak istiyor! Tarlayı, traktörü sattılar altınları kaptırdılar! Oğullarına yuva kurmak isterken her şeyini kaybeden ailenin yardım çığlıkları... "Karım şiddet uyguluyor, beni sokağa attı" diyen Selim'in feryadı! Nazmiye, İbrahim'e dönüyor mu? Kızı Nurcan'ın evlendiğini canlı yayında öğrenen Elif Hanım'a büyük şok! Hepsi ve daha fazlası ATV canlı yayınında Esra Erol'da...

    ESRA EROL | CANLI YAYIN

    ATV canlı yayınında Esra Erol'da programında son dakika gelişmeleri... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

    ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE - TIKLA

    "Eşimin kötü alışkanlıklarına maruz kalıyorum" diyen Özlem boşanmak istiyor!

    Tarlayı, traktörü sattılar oğullarına yuva kurmak isterken altınları kaptırdılar!

    "Karım şiddet uyguluyor, beni sokağa attı" diyen Selim'in feryadı!
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        Haberler Televizyon ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE - ATV İZLE - 24 Mart 2023 | "Eşimin kötü alışkanlıklarına maruz kalıyorum" diyen Özlem'den şok sözler
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