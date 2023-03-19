Ben Bu Cihana Sığmazam 22. bölüm kesintisiz, FULL HD, ATV, Youtube izle... Ben Bu Cihana Sığmazam 22. BÖLÜM izle

Ben Bu Cihana Sığmazam, 22. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba) gibi usta isimlerin yer aldığı yapım için araştırmalar hızlandı.
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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 22. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Cezayir, ağabeyinin katili Kayıkçı'ya ulaşabilmek için kendi adamları tarafından vurulan Bassilius'u yaşatmak için elinden gelen her şeyi yapar. Bassilius'u kurtarabilmek için Firuze'den yardım ister. Firuze, hamileliği nedeniyle kendisine dikkat etmesi gerekirken Cezayir'in çağrısına cevapsız kalamaz.
Firuze, tedavi edeceği kişinin daha önce kendi ölüm emrini veren Bassilus olduğunu görür. Nihayet Firuze'nin Bassilius'la yüzleşme anı gelir. Leyla, kardeşi Süheyla'yı almak için Orhan'ın evine gider. Orhan'la yaşadıkları atışma sırasında beklenmedik bir durum yaşanır. Leyla, kardeşi Süheyla'yı korumak için hem kendini hem de ailesini etkileyecek büyük bir sorumluluk almak zorunda kalır.