Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim birinci oldu? 17 Mart 2023 Cuma Yemekteyiz puan durumu! 50.000 TL'lik büyük ödülü kazanan isim...

Yemekteyiz kim kazandı, hangi yarışmacı birinci oldu merak ediliyor. Hafta içi her gün yayınlanan yarışmada bugün bir isim 50.000 TL'lik büyük ödülü kazanacak. Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın son gününde Onur Bey misafirlerini ağırladı. Peki 17 Mart 2023 Cuma Yemekteyiz puan durumu belli oldu mu? 50.000 TL'lik büyük ödülü kazanan isim kim oldu?