Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim birinci oldu? 17 Mart 2023 Cuma Yemekteyiz puan durumu! 50.000 TL'lik büyük ödülü kazanan isim...

Yemekteyiz kim kazandı, hangi yarışmacı birinci oldu merak ediliyor. Hafta içi her gün yayınlanan yarışmada bugün bir isim 50.000 TL'lik büyük ödülü kazanacak. Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın son gününde Onur Bey misafirlerini ağırladı. Peki 17 Mart 2023 Cuma Yemekteyiz puan durumu belli oldu mu? 50.000 TL'lik büyük ödülü kazanan isim kim oldu?
17 MART 2023 ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu haftanın kazananı henüz belli olmadı. 50.000 TL'nin sahibi belli olur olmaz haberimizdeki yerini alacak.
13-17 MART ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI
👉Sebahat Önal
👉Oğuzhan Gedik
👉Nigar Karslıoğlu
👉Selin Taş
👉Onur Dursun
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KONUSU VE ÖDÜLÜ NE?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz TV8 ekranlarından haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacımızın evine konuk oluyoruz. Onlar yemek yaparken, Zuhal Topal'da yemeğin tadına, tuzuna, biberine, yarışmacımızın misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor.