Yıldız De Bana JÜRİLERİ! İşte başvuru şartları ve formu! Yıldız De Bana ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?

Yıldız De Bana yarışması hakkında araştırmalar hızlandı. Arka Sokaklar dizisinin yerine yayınlanacak olan yarışma programı ile oyunculuk sektörüne yeni yüzler ve yetenekler kazandırmayı amaçlandığı açıklandı. Peki Yıldız De Bana ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Yıldız De Bana jürileri kimler, başvuru nasıl yapılır? İşte yanıtı...