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    • Televizyon
    • 17.03.2023 11:11
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    • 17.03.2023 11:11
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    Yıldız De Bana JÜRİLERİ! İşte başvuru şartları ve formu! Yıldız De Bana ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?

    Yıldız De Bana yarışma programı artık Arka Sokaklar dizisinin yayın günü ve saatinde izleyicisiyle buluşacak. Türker İnanoğlu'nun sağlık sorunları nedeniyle ara verilen dizi Arka Sokaklar'ın finalsiz ekranlara veda etmesi herkesi şaşırtmıştı. Yerine geçecek yapım merak konusu olmuşken flaş gelişme yaşandı. Peki Yıldız De Bana ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?

    takvim.com.tr
    Yıldız De Bana ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?

    Yıldız De Bana yarışması hakkında araştırmalar hızlandı. Arka Sokaklar dizisinin yerine yayınlanacak olan yarışma programı ile oyunculuk sektörüne yeni yüzler ve yetenekler kazandırmayı amaçlandığı açıklandı. Peki Yıldız De Bana ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Yıldız De Bana jürileri kimler, başvuru nasıl yapılır? İşte yanıtı...

    YILDIZ DE BANA PROGRAMI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

    Yıldız De Bana yarışma programında 9 kadın, 9 erkek olmak üzere toplam 18 yarışmacı yer alacak. Yıldız De Bana yeni bir değişiklik olmazsa 31 Mart akşamı saat 20:00'da Kanal D'de seyirciyle buluşacak.

    YILDIZ DE BANA JÜRİLERİ KİMLER?

    Hülya Avşar, Kerem Alışık ve Büşra Pekin'in jüri koltuğuna oturduğu "Yıldız De Bana"nın yaratıcı yönetmenliğini Hamdi Alkan üstleniyor.

    YILDIZ DE BANA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Yıldız De Bana yarışmasına daha önce dizi ve programa katılmamış, oyunculuk eğitimi almamış veya bir ajansa kayıtlı olmayanlar da başvuru yapabilir.

    Yarışma yetenekli olduğunu göstermek isteyen herkesin katılımına açık. 18 yaşından küçük kişiler ailesinden aldığı izin kağıdıyla katılabilir.

        BAŞVURU FORMU YAYIMLANDI

        Kanal D ekranlarında yayınlanacak Yıldız De Bana yarışmasına başvuru yapmak isteyen kişiler, https://www.kanald.com.tr/yildiz-de-bana-basvuru-formu linkine tıklayarak başvuru formuna ulaşabilir.

        Başvuru formunu doldururken ilgi çekici şeyler diğer adayların önüne geçmenizi sağlayabilir. Uygun görülen adaylar yüz yüze görüşmeye çağırılacaktır. O yüzden formu doğru ve eksiksiz olarak doldurun, yanlış bil vermekten ise kaçının.
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        Haberler Televizyon Yıldız De Bana JÜRİLERİ! İşte başvuru şartları ve formu! Yıldız De Bana ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?
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