TELEFON YAĞDI

Sinan'ı yayında gören birçok mağdur, ihbarda bulundu.Taciz edildiğini öne süren kadınlar ve aileleri yaşadıkları mağduriyeti öfke içinde anlattı. Kimi köyünü terk etti, kimi bir daha Tokat'a ayak bile basmadı. Jandarma ekipleri eğitimli köpekler eşliğinde köyü didik didik arandı ;ancak yaşlı kadına ait herhangi bir ize rastlanmadı.Olay günü pantolonunu yakan Sinan Sardoğan'ın evi de incelendi.Hakkındaki korkunç iddiaları reddeden şahıs, başta Müge Anlı olmak üzere milyonların öfkelenmesine sebep oldu.