Yıldız De Bana ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Yıldız De Bana JÜRİLERİ! İşte başvuru şartları ve formu!

YILDIZ DE BANA PROGRAMI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Yıldız De Bana yarışma programında 9 kadın, 9 erkek olmak üzere toplam 18 yarışmacı yer alacak. Yıldız De Bana yeni bir değişiklik olmazsa 31 Mart akşamı saat 20:00'da Kanal D'de seyirciyle buluşacak.

YILDIZ DE BANA JÜRİLERİ KİMLER?

Hülya Avşar, Kerem Alışık ve Büşra Pekin'in jüri koltuğuna oturduğu "Yıldız De Bana"nın yaratıcı yönetmenliğini Hamdi Alkan üstleniyor.