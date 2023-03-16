Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? Bugün çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta 16 Mart 2023 puan durumu!

Gelinim Mutfakta'da 16 Mart 2023 puan durumu araştırılmaya başlandı. Haftanın 5 günü yayınlanan yemek yarışma programında her gün bir yarışmacı gün birincisi seçiliyor ve çeyrek altının sahibi oluyor. Peki bugün çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? İşte Gelinim Mutfakta 16 Mart 2023 puan durumu.
GELİNİM MUTFAKTA ARA FİNAL NEDİR?
Gelinim Mutfakta yarışmasında ara 4'lü final dönemi başladı. Söz konusu dönemde 4 yarışmacı 4 hafta boyunca yarışmaya devam edecek.
Bu dönemde elenme olmuyor ve günün birincisine bir çeyrek altın, 1 aylık dönemin birincisine ise 30 altın bilezik takdim ediliyor.
GELİNİM MUTFAKTA KİMLER YARIŞIYOR?
Hatice (kayınvalidesi Hüsniye ile birlikte)
Özlem (kayınvalidesi Nurten ile birlikte)
Rabia (kayınvalidesi Yasemin ile birlikte)
Merve (kayınvalidesi Türkan ile birlikte)
16 MART 2023 GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI?
Bugün Gelinim Mutfakta'da en yüksek puanı alarak çeyrek altını almaya hak kazanan gelin henüz belli olmadı. 16 Mart 2023 puan durumu belli olur olmaz haberimizde eklenecektir.
ARA FİNAL ÇEYREK LİSTESİ
1. GÜN (30 Ocak) - Hatice
2. GÜN (31 Ocak) - Merve
3. GÜN (1 Şubat) - Merve