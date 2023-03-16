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    • 16.03.2023 08:00
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    • 16.03.2023 08:00
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    Ben Bu Cihana Sığmazam 22. BÖLÜM izle - Ben Bu Cihana Sığmazam 22. bölüm kesintisiz, FULL HD, ATV, Youtube izle...

    Ben Bu Cihana Sığmazam, 22. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba) gibi usta isimlerin yer aldığı yapım için araştırmalar hızlandı.

    takvim.com.tr
    Ben Bu Cihana Sığmazam 22. bölüm izle...

    Ben Bu Cihana Sığmazam, 22. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba) gibi usta isimlerin yer aldığı yapım için araştırmalar hızlandı.

    Ben Bu Cihana Sığmazam 22. bölüm kesintisiz izlemek için tıklayınız

    BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 22. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Cezayir, ağabeyinin katili Kayıkçı'ya ulaşabilmek için kendi adamları tarafından vurulan Bassilius'u yaşatmak için elinden gelen her şeyi yapar. Bassilius'u kurtarabilmek için Firuze'den yardım ister. Firuze, hamileliği nedeniyle kendisine dikkat etmesi gerekirken Cezayir'in çağrısına cevapsız kalamaz.

    Firuze, tedavi edeceği kişinin daha önce kendi ölüm emrini veren Bassilus olduğunu görür. Nihayet Firuze'nin Bassilius'la yüzleşme anı gelir. Leyla, kardeşi Süheyla'yı almak için Orhan'ın evine gider. Orhan'la yaşadıkları atışma sırasında beklenmedik bir durum yaşanır. Leyla, kardeşi Süheyla'yı korumak için hem kendini hem de ailesini etkileyecek büyük bir sorumluluk almak zorunda kalır.

        Cezayir'in elinden kurtulan Tatavlalı, Leyla'nın zor durumda olduğunu öğrenir ve Cezayir'in ters köşeye yatırmak için yeni planlar yapar. Cezayir'in dikkatini dağıtıp Bassilius'u kurtarmak için ekibinin yeni üyesi Tito ile bir operasyon düzenler. Bu operasyonda Jean Luc ve Tito ölümcül bir mücadeleye girer.

        Bassilius, Kayıkçı'yla ilgili Cezayir'in içine şüphe düşürecek ne söyler? Firuze kendi ölüm emrini veren Bassilus'u tedavi edecek mi? Leyla'nın aldığı sorumluluk nedir? Tatavlalı'nın, Bassilius'u kurtarmak için yaptığı operasyon başarılı olacak mı? Ölümcül mücadeleden kim kurtulur Tito mu Jean Luc mu?
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        Haberler Televizyon Ben Bu Cihana Sığmazam 22. BÖLÜM izle - Ben Bu Cihana Sığmazam 22. bölüm kesintisiz, FULL HD, ATV, Youtube izle...
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