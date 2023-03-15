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    • Televizyon
    • 15.03.2023 07:31
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    • 15.03.2023 07:31
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    SİNAN SARDOĞAN ÖLDÜ MÜ SON DAKİKA? Sinan Sardoğan'ın sağlık durumu nasıl, yaşıyor mu? Arife Gökçe bulundu mu?

    Çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklan Sinan Sardoğan'ın ölüp ölmediği merak ediliyor. ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen kayıp Arife Gökçe olayında baş şüpheli olarak görülen Sardoğan Çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Peki Sinan Sardoğan öldü mü, nerede? Sinan Sardoğan'ın sağlık durumu nasıl, yaşıyor mu? İşte son dakika gelişmeler...

    takvim.com.tr
    SİNAN SARDOĞAN ÖLDÜ MÜ SON DAKİKA?

    Çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklan Sinan Sardoğan'ın ölüp ölmediği merak ediliyor. ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen kayıp Arife Gökçe olayında baş şüpheli olarak görülen Sardoğan Çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Peki Sinan Sardoğan öldü mü, nerede? Sinan Sardoğan'ın sağlık durumu nasıl, yaşıyor mu? İşte son dakika gelişmeler...

    SİNAN SARDOĞAN ÖLDÜ MÜ?

    Sinan Sardoğan'ın cezaevinde hayatını kaybettiği yönünde iddialar ortaya atıldı. İddiaların asılsız olduğunu söyleyen Müge Anlı, şöyle konuştu;

    "Arife Gökçe'nin kaybının 84. günü. Kadınla ilgili bir gelişme yaşanmadı. Sinan hakkında sosyal medya haberlerini güvendiğini sitelerden takip edin lütfen.

    Sinan hala cezaevinde. Hep soruyorsunuz bana. Buradan söylemiş olayım. Sinan Sardoğan hala yaşıyor."

    Sapık Sinan öldü mü? Müge Anlı açıkladı!

    ARİFE GÖKÇE OLAYI NEDİR?

    Fikri Gökçe, 64 yaşındaki eşi Arife Gökçe'nin bulunması için Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Aynı köyde yaşayan Sinan Sardoğan'ın annesi yaşındaki kadına müstehcen mesajlar attığı ortaya çıktı. Olay günü Arife Gökçe'nin evinin etrafında görülmesi ve o günden bu yana yaşlı kadından haber alınamaması cinayet iddialarını gündeme getirdi.

        TELEFON YAĞDI

        Sinan'ı yayında gören birçok mağdur, ihbarda bulundu.Taciz edildiğini öne süren kadınlar ve aileleri yaşadıkları mağduriyeti öfke içinde anlattı. Kimi köyünü terk etti, kimi bir daha Tokat'a ayak bile basmadı. Jandarma ekipleri eğitimli köpekler eşliğinde köyü didik didik arandı ;ancak yaşlı kadına ait herhangi bir ize rastlanmadı.Olay günü pantolonunu yakan Sinan Sardoğan'ın evi de incelendi.Hakkındaki korkunç iddiaları reddeden şahıs, başta Müge Anlı olmak üzere milyonların öfkelenmesine sebep oldu.

        TALİHSİZ KADIN SİNAN SARDOĞAN TARAFINDAN MI ÖLDÜRDÜ?

        Tavırlarıyla herkesi öfkelendiren Sinan, yaşlı kadına bir şey yapmadığını iddia etse de anlatığı tutarsızlıklar dikkat çekti. "Benden rahatsızdı ama her gün evinin önündeydim" diyen şahsın talihsiz kadına çirkin mesajlar attığı öğrenildi. Programa her gün hakkında onlarca telefon gelen şahsın çoğu 55 yaş üstü birçok kadını mesajlarla ya da fiziksel taciz ettiği öne sürüldü.
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        Haberler Televizyon SİNAN SARDOĞAN ÖLDÜ MÜ SON DAKİKA? Sinan Sardoğan'ın sağlık durumu nasıl, yaşıyor mu? Arife Gökçe bulundu mu?
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