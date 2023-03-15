Kuruluş Osman 118. BÖLÜM CANLI İZLE | Kuruluş Osman 118. bölüm tek parça FULL HD, 4k, ATV, Youtube canlı yayın izle...

Atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, 118. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. İşte ATV canlı yayını...
KURULUŞ OSMAN 118. BÖLÜM ATV CANLI İZLE
KURULUŞ OSMAN 118. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Osman Bey, Nayman'a tuzak kuruyor
Nayman kayıp olan altınlarını nihayet bulmuştur. Fakat altınlarla ilgili hiç ummadığı bir tuzak Nayman'ı beklemektedir. Osman Bey'in Nayman'a kurduğu tuzak nedir?
Osman Bey'in hedefi İnegöl
Osman Bey hem içte hem dışta büyük bir kıskaca alındığının farkındadır. Fakat hiçbir darlık o'nu yolundan çevirmeyecektir ve fütuhata kaldığı yerden devam edecektir. Osman Bey'in hedefi İnegöl'dür! Osman Bey'i bu yolda nasıl zorluklar beklemektedir?
Osman Bey ve İsmihan Sultan işbirliği yapabilecek mi?
Osman Bey, İnegöl'ün fethi için İsmihan Sultan'la işbirliği yapmalıdır. Osman Bey, İsmihan Sultan'ı nasıl yanına çekecektir?