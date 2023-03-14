Gelinim Mutfakta 15 Mart 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? Bugün çeyrek altını kim aldı?

Gelinim Mutfakta'da 15 Mart 2023 puan durumu araştırılmaya başlandı. Haftanın 5 günü yayınlanan yemek yarışma programında her gün bir yarışmacı gün birincisi seçiliyor ve çeyrek altının sahibi oluyor. Peki bugün çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? İşte Gelinim Mutfakta 15 Mart 2023 puan durumu.