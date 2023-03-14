Gelinim Mutfakta 14 Mart 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? Bugün çeyrek altını kim aldı?

Gelinim Mutfakta günün birincisi, çeyrek altının sahibi merak ediliyor. Hafta içi her gün Nursel Ergin'in sunumuyla ekrana gelen programda bu hafta ara final heyecanı yaşanıyor. Peki ara final nedir? Gelinim Mutfakta 14 Mart 2023 puan durumu belli oldu mu? İşte Gelinim Mutfakta günün birincisi ve çeyrek altının kazananı...