Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 14.03.2023 19:15
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    • 14.03.2023 19:15
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    ESRA EROL SON BÖLÜM - ATV İZLE - 14 Mart 2023 | Dilek'in son kararı ne?

    Atv canlı yayın Esra Erol'da bugün son dakika gelişmeleri... Nuran Adaş ve her yerde aranan Adem Kuruçay ile ilgili çok önemli gelişme! Engelli kocası Erkan'ı terk etti, Selçuk'a kaçtı! Fatma geliyor! Mustafa'ya kimden ne mesaj geldi? Hafta sonu yaşanan sıcak gelişme! Dilek ailesine mi dönecek, Muharrem ile mi gidecek? Dilek'in son kararı ne? Veli ile Şengül'de şok gelişme! Yayından sonra neler oldu? 67 yaşındaki Ali Amca, sevdiğine kavuştu ancak, Aliye onu kapının önüne koydu! Hepsi ve daha fazlası ATV canlı yayınında Esra Erol'da programında.

    ESRA EROL | SON BÖLÜM

    Esra Erol'da Atv canlı yayın izle... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

    ATV SON BÖLÜM ESRA EROL İZLE - TIKLA

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        Haberler Televizyon ESRA EROL SON BÖLÜM - ATV İZLE - 14 Mart 2023 | Dilek'in son kararı ne?
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