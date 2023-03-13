Bir Küçük Gün Işığı 25. bölüm izle | Bir Küçük Gün Işığı 25. bölüm kesintisiz, FULL HD, 4K ATV Youtube canlı yayın...

Ümran hapse girme tehlikesiyle karşı karşıyadır ama yine de Fırat'a bir şey anlatmaz. Güneş, Dila'ya gitmek istemiyordur. Elif ise çaresizdir. Dila, Güneş'i aldıktan sonra değil Elif'le görüşmemesi için onu kreşe dahi göndermez.