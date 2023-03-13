Bir Küçük Gün Işığı 25. bölüm CANLI İZLE | Bir Küçük Gün Işığı 25. bölüm kesintisiz, FULL HD, 4K ATV Youtube canlı yayın izle....

Bir Küçük Gün Işığı 25. bölümü izlemek isteyenler arama motorlarına yöneldi. İşte 25. bölüm detayları...
BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 25. BÖLÜM ATV CANLI YAYIN
BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Elif'in endişeyle beklediği velayet kararı Dila'nın lehine sonuçlanır. Elif ve Güneş'in beraber geçireceği sadece son birkaç günü kalır. Bu sırada Feraye, Ümran'dan hisselerini ister.
Ümran hapse girme tehlikesiyle karşı karşıyadır ama yine de Fırat'a bir şey anlatmaz. Güneş, Dila'ya gitmek istemiyordur. Elif ise çaresizdir. Dila, Güneş'i aldıktan sonra değil Elif'le görüşmemesi için onu kreşe dahi göndermez.