ATV'nin yeni dizisi Başım Belada nerede çekiliyor, hikayesi ne? BAŞIM BELADA KONUSU NE, OYUNCULARI KIMLER?

Azam ailesinden gizlediği sırrına çözüm bulmak için yine Pele'den yardım alınca işler içinden çıkılamaz bir hal almaya başlar.

Ailesi ile birlikte Leyla ise abisi Safa'yı öldürdüğüne inandıkları Çağdaş Varlı'dan intikam almak için uzun süredir yaptıkları planı başlatmak üzere mahalleye taşınmışlardır.

Çağdaş'ın Safa'yı para için öldürdüğünü düşünen Leyla ve ailesi Çağdaş'ın tüm parasını çalmak için mükemmel bir plan yapmışlardır.

Ancak soygun sonrası yaptıkları bir hata onları büyük bir bilinmeze sürükleyecektir.