Sinan Sardoğan'ın sağlık durumu nasıl, yaşıyor mu? Arife Gökçe bulundu mu? SİNAN SARDOĞAN ÖLDÜ MÜ SON DAKİKA?

Çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklan Sinan Sardoğan'ın ölüp ölmediği merak ediliyor. ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen kayıp Arife Gökçe olayında baş şüpheli olarak görülen Sardoğan Çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Peki Sinan Sardoğan öldü mü, nerede? Sinan Sardoğan'ın sağlık durumu nasıl, yaşıyor mu? İşte son dakika gelişmeler...
SİNAN SARDOĞAN ÖLDÜ MÜ?
Sinan Sardoğan'ın cezaevinde hayatını kaybettiği yönünde iddialar ortaya atıldı. İddiaların asılsız olduğunu söyleyen Müge Anlı, şöyle konuştu;
"Arife Gökçe'nin kaybının 84. günü. Kadınla ilgili bir gelişme yaşanmadı. Sinan hakkında sosyal medya haberlerini güvendiğini sitelerden takip edin lütfen.
Sinan hala cezaevinde. Hep soruyorsunuz bana. Buradan söylemiş olayım. Sinan Sardoğan hala yaşıyor."
ARİFE GÖKÇE OLAYI NEDİR?
Fikri Gökçe, 64 yaşındaki eşi Arife Gökçe'nin bulunması için Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Aynı köyde yaşayan Sinan Sardoğan'ın annesi yaşındaki kadına müstehcen mesajlar attığı ortaya çıktı. Olay günü Arife Gökçe'nin evinin etrafında görülmesi ve o günden bu yana yaşlı kadından haber alınamaması cinayet iddialarını gündeme getirdi.