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    • Televizyon
    • 11.03.2023 22:58
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    • 11.03.2023 23:00
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    Gönül Dağı 88. bölüm! Gönül Dağı 88. bölüm kesintisiz, FULL HD TRT1, Yotube izle...

    Gönül Dağı dizisi, merakla beklenen yeni bölümüyle izleyicilerle buluştu. 11 Mart Cumartesi yayınlanacak yeni bölüm hakkında seyirciler, 86. bölüm için aramamotorlarına yöneldi. İşte Gönül Dağı 86. bölüm...

    takvim.com.tr
    Gönül Dağı 88. bölüm!

    Gönül Dağı dizisinde heyecan dorukta. Gönül Dağı dizisi 11 Mart Cumartesi günü izleyicisiyle buluşacak. Gönül Dağı 88. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyor.

    GÖNÜL DAĞI 87. BÖLÜM ÖZETİ

    Amcaoğulları hayallerine bir adım daha yaklaşır. Bilişim Vadisi'ni kurmak için kolları sıvayan amcaoğulları, beklemedikleri bir engelle karşılaşır. Taner, inşaatının durmaması için ne yapacaktır? Selma, Divane'nin kızına kavuşabilmesi için ipuçlarının peşindedir. Dursun Çavuş'a ulaşmaya çalışan Selma, sırrı bilen tek kişinin tanıdığı biri olduğunu öğrenir. Selma, gerçekleri öğrenecek midir? Nikahın son anda iptal olmasını hazmedemeyen Yasemin, Kaya Ailesi'ni rahatsız etmeye devam eder. Taner'in Yasemin'e tepkisi ne olacaktır? Define yüzünden hapse giren Hüseyin ve Muammer'i burada zorlu günler beklemektedir. Koğuşun ağası ve diğer mahkumlar tarafından zor zamanlar yaşayan ikili, içlerinde bulundukları tehlikeli durumdan kurtulabilecek midir?

    GÖNÜL DAĞI KONUSU

    Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı...

    Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı…

        Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı

        Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan "Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümde izleyicilerin beğenisini kazanacak ekranlara kilitleyecek bir dizi...

        GÖNÜL DAĞI 88. BÖLÜM İZLE

        TRT1 internet adresinden Gönül Dağı 88. bölümü izleyebilirsiniz.
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        Haberler Televizyon Gönül Dağı 88. bölüm! Gönül Dağı 88. bölüm kesintisiz, FULL HD TRT1, Yotube izle...
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