10 Mart 2023 Cuma Yalı Çapkını son bölüm izle, kesintisiz, full, HD! YALI ÇAPKINI 23. BÖLÜM İZLE!

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yalı Çapkını dizisinin son bölümünde Ferit ve Seyran'ın yatak sahnesi olay yaratmıştı. İkilinin ilk kez birlikte olması çok konuşuldu.

Ancak yeni bölüm fragmanında izleyicileri şaşırtacak olaylar yaşanıyor. Seyran, Ferit'e güvenmediğini söylüyor. İşte yeni bölüm ikinci fragmanı…

Yalı Çapkını 23. bölüm 2. fragmanı