SİNAN SARDOĞAN ÖLDÜ MÜ SON DAKİKA? Sinan Sardoğan'ın sağlık durumu nasıl, yaşıyor mu? Arife Gökçe bulundu mu?

'Sapık Sinan Sardoğan öldü' iddialarına Müge Anlı'dan yanıt geldi. Tüm Türkiye'nin Müge Anlı ile Tatlı Sert programında tanıdığı Sinan Sardoğan hakkında son dakika gelişmeler yaşandı. Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Ataköy beldesinde yaşayan evli ve 5 çocuk annesi Arife Gökçe (64), 17 Aralık 2022 tarihinde kaybolmuştu. Kaybında Sinan Sardoğan baş şüpheli olarak görülmüştü. Canlı yayında günlerde aranan kayıp kadın halen bulunamazken ihbar üzerine Sinan Sardoğan önce gözaltına alındı ardından çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklandı.
SİNAN SARDOĞAN ÖLDÜ MÜ?
Sinan Sardoğan'ın cezaevinde hayatını kaybettiği yönünde iddialar ortaya atıldı. İddiaların asılsız olduğunu söyleyen Müge Anlı, şöyle konuştu;
"Arife Gökçe'nin kaybının 84. günü. Kadınla ilgili bir gelişme yaşanmadı. Sinan hakkında sosyal medya haberlerini güvendiğini sitelerden takip edin lütfen.
Sinan hala cezaevinde. Hep soruyorsunuz bana. Buradan söylemiş olayım. Sinan Sardoğan hala yaşıyor."
ARİFE GÖKÇE OLAYI NEDİR?
Fikri Gökçe, 64 yaşındaki eşi Arife Gökçe'nin bulunması için Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Aynı köyde yaşayan Sinan Sardoğan'ın annesi yaşındaki kadına müstehcen mesajlar attığı ortaya çıktı. Olay günü Arife Gökçe'nin evinin etrafında görülmesi ve o günden bu yana yaşlı kadından haber alınamaması cinayet iddialarını gündeme getirdi.