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    • 10.03.2023 17:12
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    • 10.03.2023 17:13
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    KIZILCIK ŞERBETİ NURSEMA ÖLDÜ MÜ? Kızılcık Şerbeti Nursema diziden ayrıldı mı? Ceren Karakoç neden diziden ayrıldı?

    Her Cuma yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde yaprak dökümü başladı. Fenomen diziden o ismin ayrılacağı iddia edildi. Gerçek hikayeden uyarlanan dizinin son bölümünde Nursema ailesinin baskısıyla nikahlanmıştı. Umut ve Nursema'nın başına gelenler izleyicileri duygulandırırken yayınlanan yeni bölüm fragmanı herkesi şoke etti. Fragmanı izleyenler 'Kızılcık Şerbeti Nursema öldü mü, diziden ayrıldı mı? Ceren Yalazoğlu Karakoç neden diziden ayrıldı?' sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

    KIZILCIK ŞERBETİ NURSEMA ÖLDÜ MÜ?

    Gold Film imzalı, ilk bölümü 28 Ekim 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı Kızılcık Şerbeti dizisiden üzen haber geldi. Dizinin başrollerinden Ceren Karakoç'un vedası gündeme bomba gibi düştü. Doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesini anlatan Kızılcık Şerbeti dizisinde Ceren Yalazoğlu Karakoç'un diziye vedası konuşuluyor. İşte yeni bölümden bilgiler...

    KIZILCIK ŞERBETİ NURSEMA ÖLDÜ MÜ?

    Kızılcık Şerbeti dizisinin 18. bölüm fragmanını izleyenler gözyaşlarına boğuldu. Her hafta Cuma akşamı izleyiciyle buluşan dizinin bu haftaki yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Yayınlanan fragmanda Nursema'nın ölümü herkesi şoke etti.

    KIZILCIK ŞERBETİ'NİN NURSEMA'SI CEREN KARAKOÇ DİZİDEN AYRILDI MI, NEDEN?

    Fragmanda geçen 'Hakkını helal et' cümlesi dizinin takipçileri şaşkına uğrattı. Kızılcık Şerbeti dizisinde 18. bölüm 10 Mart Cuma günü Show TV ekranlarında yayınlanacak. Nursema karakterinin ölüp ölmeyeceği merak ediliyor.

    Ceren Karakoç'un diziden ayrılıp ayrılmadığı 18. bölümde belli olacak.

        SON BÖLÜMDE NE OLDU?

        Kızılcık Şerbeti'nin 17. Bölümünde; Nursema'ya ailesinin zoruyla imam nikahı kıyılması Umut'u darma duman etmiştir. Onu sakinleştirmek her ne kadar Alev'e düşse de, o da özellikle Abdullah'ın bu işe onay vermesinden dolayı çok büyük hayal kırıklığına uğramıştır.

        CEREN KARAKOÇ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

        Ceren Karakoç 1984 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü'nden mezun olmuştur.

        Beni Affet, Maria ile Mustafa ve Akıncı dizilerinde rol alan Karakoç, şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisiyle adından söz ettirmektedir.

        2013 yılında Mustafa Karakoç ile evlenmiştir.

        İkili sosyal medya hesaplarından sık sık birlikte pozlarını paylaşıyorlar.

        İşte Ceren Yalazoğlu Karakoç ve Osman Karakoç'un bazı paylaşımları..
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        Haberler Televizyon KIZILCIK ŞERBETİ NURSEMA ÖLDÜ MÜ? Kızılcık Şerbeti Nursema diziden ayrıldı mı? Ceren Karakoç neden diziden ayrıldı?
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