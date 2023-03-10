KIZILCIK ŞERBETİ 18. BÖLÜM NURSEMA ÖLDÜ MÜ? Kızılcık Şerbeti Nursema diziden ayrıldı mı? Ceren Karakoç neden diziden ayrıldı?

Her Cuma yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde yaprak dökümü başladı. Fenomen diziden o ismin ayrılacağı iddia edildi. Gerçek hikayeden uyarlanan dizinin son bölümünde Nursema ailesinin baskısıyla nikahlanmıştı. Umut ve Nursema'nın başına gelenler izleyicileri duygulandırırken yayınlanan yeni bölüm fragmanı herkesi şoke etti. Fragmanı izleyenler 'Kızılcık Şerbeti Nursema öldü mü, diziden ayrıldı mı? Ceren Yalazoğlu Karakoç neden diziden ayrıldı?' sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. İşte detaylar...
KIZILCIK ŞERBETİ NURSEMA ÖLDÜ MÜ?
Kızılcık Şerbeti dizisinin 18. bölüm fragmanını izleyenler gözyaşlarına boğuldu. Her hafta Cuma akşamı izleyiciyle buluşan dizinin bu haftaki yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Yayınlanan fragmanda Nursema'nın ölümü herkesi şoke etti.
KIZILCIK ŞERBETİ'NİN NURSEMA'SI CEREN KARAKOÇ DİZİDEN AYRILDI MI, NEDEN?
Fragmanda geçen 'Hakkını helal et' cümlesi dizinin takipçileri şaşkına uğrattı. Kızılcık Şerbeti dizisinde 18. bölüm 10 Mart Cuma günü Show TV ekranlarında yayınlanacak. Nursema karakterinin ölüp ölmeyeceği merak ediliyor.
Ceren Karakoç'un diziden ayrılıp ayrılmadığı 18. bölümde belli olacak.