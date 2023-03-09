Veda Mektubu dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler? Veda Mektubu dizisi gerçek hayattan uyarlama mı, kimin hayatını anlatıyor?

VEDA MEKTUBU DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Yıllar önce bir mektupla ayrılan Alanur (Nurgül Yeşilçay) ve Ziya'nın (Selim Bayraktar) yolları yıllar sonra çocuklarının birbirlerine âşık olması ile kesişir. Çocukları üzerinden ikili arasında büyük bir hesaplaşma yaşanırken Ziya ve Alanur'un ayrılıklarında rol oynayan Seher, oğluna söz geçirip onu düştüğü aşktan vazgeçirebilecek midir? Ve iki aile arasında genç aşıkların üzerinden nefes kesen bir hesaplaşma yaşanır.