AİLE 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Devin ve Aslan dönemi başlıyor! ''2 tane ruh hastasının mutlu olmasının imkanı yok''

KONUSU NE?

İzmir uçağındaki karşılaşma, aileden yaralı kahramanlarımızın kendi ailelerini kurmak için çıkacakları zorlu yolun sadece başlangıcı olacaktır…

Soykanlara 'aile' olduklarını hatırlatan tek yerdir sofra. O gün yine tüm ailenin toplanacağı bir sofra kurulurken, Aslan, amcasıyla ilgili 'karanlık' işlerinden birini daha çözmek için İzmir uçağındadır.

Psikolog Devin ve Aslan'ın yolları işte bu yolculukta kesişir. Devin de kız kardeşinin başını soktuğuyeni bir belayı halletmek üzere İzmir'e gitmektedir.

Farklı dünyaların insanları oldukları çok açıktır. Ancak ortak 'yara'larını keşfetmeleri uzun sürmez; Aileleri.