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    • 08.03.2023 15:48
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    • 08.03.2023 15:48
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    AİLE 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Devin ve Aslan dönemi başlıyor! ''2 tane ruh hastasının mutlu olmasının imkanı yok''

    İlk bölümüyle bir önceki gün yayın hayatına başlayan Aile dizisinin 2. bölümünden ilk fragman yayınlandı. Fragmana Aslan ve Devin'in yakınlaşmaları damga vurdu. İşte Aile 2. bölüm 1. fragman...

    AİLE 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

    Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaştığı Aile dizisi Salı günleri Show TV ekranlarında yayınlanıyor. İlk bölümünün yayınlanmasının ardından gözler 2. bölüm fragmanına çevrildi.

    AİLE DİZİSİ 2. BÖLÜM FRAGMANI!

    Aile dizisi 2. bölüm 1. fragmanı yayınlandı. Devin ve Aslan dönemi başlıyor. Fragmana Devin'in ''2 tane ruh hastasının mutlu olmasının imkanı yok'' şeklindeki sözleri damga vurdu. İşte o fragman:

    AİLE DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

    Aile dizisinin çekimleri İzmir'in çeşitli ilçelerinde gerçekleştiriliyor. Dizi, 1999-2007 yılları arasında Amerika'da yayınlanan dünyaca ünlü The Sopranos dizisinden uyarlandı.

    KONUSU NE?

    İzmir uçağındaki karşılaşma, aileden yaralı kahramanlarımızın kendi ailelerini kurmak için çıkacakları zorlu yolun sadece başlangıcı olacaktır…

    Soykanlara 'aile' olduklarını hatırlatan tek yerdir sofra. O gün yine tüm ailenin toplanacağı bir sofra kurulurken, Aslan, amcasıyla ilgili 'karanlık' işlerinden birini daha çözmek için İzmir uçağındadır.

    Psikolog Devin ve Aslan'ın yolları işte bu yolculukta kesişir. Devin de kız kardeşinin başını soktuğuyeni bir belayı halletmek üzere İzmir'e gitmektedir.

    Farklı dünyaların insanları oldukları çok açıktır. Ancak ortak 'yara'larını keşfetmeleri uzun sürmez; Aileleri.

        Aslan daha ilk geceden, Soykan Anayasasının çok önemli bir kuralını Devin için çiğner. Bu durum Aslan'a saplantılı bir bağlılık hisseden annesi Hülya'nın yaklaşan büyük tehlikeyi fark etmesi için yeterlidir; Devin.Daha önce de pek çok kere oğlunun aileden uzaklaşmasını önlemek için her şeyi yapabileceğini gösteren Hülya'nın işi, bu sefer eskisi kadar kolay olmayacaktır.

        Ancak işi kolay olmayan sadece Hülya değildir. İzmir uçağındaki karşılaşma, aileden yaralı kahramanlarımızın kendi ailelerini kurmak için çıkacakları zorlu yolun sadece başlangıcı olacaktır…

        AİLE DİZİSİ OYUNCULARI

        Kıvanç Tatlıtuğ

        Serenay Sarıkaya

        Nejat İşler

        Canan Ergüder

        Ushan Çakır

        Umutcan Ütebay

        Yüsra Geyik

        Ece Simge Yurdatapan

        Levent Ülgen

        Emel Göksu

        Nur Sürer
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        Haberler Televizyon AİLE 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Devin ve Aslan dönemi başlıyor! ''2 tane ruh hastasının mutlu olmasının imkanı yok''
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