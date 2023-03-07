KIZILCIK ŞERBETİ NURSEMA ÖLDÜ MÜ? Kızılcık Şerbeti Nursema diziden ayrıldı mı? Ceren Karakoç neden diziden ayrıldı?

Gold Film imzalı, ilk bölümü 28 Ekim 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı Kızılcık Şerbeti dizisiden üzen haber geldi. Dizinin başrollerinden Ceren Karakoç'un vedası gündeme bomba gibi düştü. Doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesini anlatan Kızılcık Şerbeti dizisinde Ceren Yalazoğlu Karakoç'un diziye vedası konuşuluyor. İşte yeni bölümden bilgiler...
KIZILCIK ŞERBETİ NURSEMA ÖLDÜ MÜ?
Kızılcık Şerbeti dizisinin 18. bölüm fragmanını izleyenler gözyaşlarına boğuldu. Her hafta Cuma akşamı izleyiciyle buluşan dizinin bu haftaki yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Yayınlanan fragmanda Nursema'nın ölümü herkesi şoke etti.
KIZILCIK ŞERBETİ'NİN NURSEMA'SI CEREN KARAKOÇ DİZİDEN AYRILDI MI, NEDEN?
Fragmanda geçen 'Hakkını helal et' cümlesi dizinin takipçileri şaşkına uğrattı. Kızılcık Şerbeti dizisinde 18. bölüm 10 Mart Cuma günü Show TV ekranlarında yayınlanacak. Nursema karakterinin ölüp ölmeyeceği merak ediliyor.
Ceren Karakoç'un diziden ayrılıp ayrılmadığı 18. bölümde belli olacak.