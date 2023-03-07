KIZILCIK ŞERBETİ NURSEMA ÖLDÜ MÜ? Kızılcık Şerbeti Nursema diziden ayrıldı mı? Ceren Karakoç neden diziden ayrıldı?

SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin 17. Bölümünde; Nursema'ya ailesinin zoruyla imam nikahı kıyılması Umut'u darma duman etmiştir. Onu sakinleştirmek her ne kadar Alev'e düşse de, o da özellikle Abdullah'ın bu işe onay vermesinden dolayı çok büyük hayal kırıklığına uğramıştır.