BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 22. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Ceyazir öldü mü, ölecek mi? Oktay Kaynarca diziden ayrıldı mı, neden?

Güzel Adamlar Medya imzalı, ilk bölümü 20 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan ATV'nin fenomen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin 22. bölüm fragmanı sıkça araştırılmaya başlandı. Peki Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ceyazir öldü mü, ölecek mi? Oktay Kaynarca diziden ayrıldı mı, neden?
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 22. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 22. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimizde eklenecektir.
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM CEZAYİR ÖLDÜ MÜ?
Ben Bu Cihana Sığmazam 21. bölümünü izleyenler Cezayir'in ölüp ölmediğini araştırmaya başladı. Son bölümde Firuze ve Leyla'nın perişan görüntüsü öne çıkıyor.
OKTAY KAYNARCA KADRODAN AYRILDI MI?
Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir'e hayat veren Oktay Kaynarca'dan bir açıklama gelmedi. Kaynarca'nın akıbeti 22. bölümde belli olacak.
21. BÖLÜM ÖZETİ
Cezayir'in vurulmasıyla tüm dengeler alt üst olur. Tatavlalı ve Bassilius, Cezayir'i gafil avladıkları ve Cezayir'i vurarak amaçlarına ulaştıkları için muzafferdir.