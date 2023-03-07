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    • Televizyon
    • 07.03.2023 21:28
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    • 07.03.2023 21:43
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    BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 22. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Ceyazir öldü mü, ölecek mi? Oktay Kaynarca diziden ayrıldı mı, neden?

    Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin son bölümünü izleyenler hemen 22. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını araştırmaya başladı. 21. bölümde Ceyazir'in kanlar içinde kalması herkesi şoke etti. Peki Ceyazir öldü mü, ölecek mi? Oktay Kaynarca diziden ayrıldı mı, neden? İşte yeni bölümde olacaklar...

    BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 22. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

    Güzel Adamlar Medya imzalı, ilk bölümü 20 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan ATV'nin fenomen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin 22. bölüm fragmanı sıkça araştırılmaya başlandı. Peki Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ceyazir öldü mü, ölecek mi? Oktay Kaynarca diziden ayrıldı mı, neden?

    BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 22. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

    ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 22. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimizde eklenecektir.

    BEN BU CİHANA SIĞMAZAM CEZAYİR ÖLDÜ MÜ?

    Ben Bu Cihana Sığmazam 21. bölümünü izleyenler Cezayir'in ölüp ölmediğini araştırmaya başladı. Son bölümde Firuze ve Leyla'nın perişan görüntüsü öne çıkıyor.

    OKTAY KAYNARCA KADRODAN AYRILDI MI?

    Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir'e hayat veren Oktay Kaynarca'dan bir açıklama gelmedi. Kaynarca'nın akıbeti 22. bölümde belli olacak.

    21. BÖLÜM ÖZETİ

    Cezayir'in vurulmasıyla tüm dengeler alt üst olur. Tatavlalı ve Bassilius, Cezayir'i gafil avladıkları ve Cezayir'i vurarak amaçlarına ulaştıkları için muzafferdir.

        Tatavlalı, Pakt'ın görevini yerine getirdiği için Pakt tarafından şereflendirilir. Lakin hesap edemedikleri şey Ateş'in, amcasına düzenlenen suikastın peşine düşmesi olur.Cezayir'in vurulmasının ardından has arkadaşları Ekabir, Asım Kaptan ve Kurban Baba yas sürecinin sonunda Tatavlalı'dan arkadaşlarının öcünü almaya karar verir.

        Pakt tarafından onurlandırılan ve keyfi yerinde olan Tatavlalı Cezayir'in dostları tarafından ağır bir cezaya çarptırılır.Cezayir'in vurulması Leyla ve Firuze'yi de derinden sarsmıştır. Leyla'nın ikinci defa kaybettiği eşinin yasına bu sefer kızı Suna da eklenir. Leyla'nın evinde yas süreci devam ederken Süheyla ve Orhan'ın ilişkisi devam eder.

        Leyla, Süheyla ve Orhan'ın görüşmesini hisseder ve açık davranması için Süheyla'ya son bir şans verir. Fakat Süheyla, Orhan'la birlikte olmak konusunda beklenmedik bir karar alır. Firuze daha önceden de yaşadığı ağır kayıpların etkisiyle de kaçınılmaz bir depresyona sürüklenir. Henüz babasının yas sürecinden olan Suna'ya başka bir acıyı da Şamil yurt dışına okumaya gideceğini söyleyerek yaşatır.
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        Haberler Televizyon BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 22. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Ceyazir öldü mü, ölecek mi? Oktay Kaynarca diziden ayrıldı mı, neden?
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