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    • Televizyon
    • 07.03.2023 18:59
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    • 07.03.2023 18:59
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    ESRA EROL SON BÖLÜM - ATV İZLE - 7 Mart 2023 | Tülin yine Ahmet'in yanına mı kaçtı? Nurcan kardeşi için her şeyi göze aldı

    Atv canlı yayın Esra Erol'da bugün son dakika gelişmeleri... Tülin yine Ahmet'in yanına mı kaçtı? Nurcan kardeşi için her şeyi göze aldı. Uğruna ailesinden vazgeçtiği Mehmet Ali çekip gitti... Arzu şimdi ne yapacak? Zeynep ile Hasan, yeni evlerinin kapısından ilk kez girecekler. Herkesin yüzünü güldürecek o anlar... 8 Şubat'ta Gaziantep'te ortadan kaybolan Dilek nerede? Hepsi ve daha fazlası ATV Esra Erol'da.

    ESRA EROL | SON BÖLÜM

    Esra Erol'da Atv canlı yayın izle... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

    ATV SON BÖLÜM ESRA EROL İZLE - TIKLA

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        Haberler Televizyon ESRA EROL SON BÖLÜM - ATV İZLE - 7 Mart 2023 | Tülin yine Ahmet'in yanına mı kaçtı? Nurcan kardeşi için her şeyi göze aldı
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