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    • Televizyon
    • 09.03.2023 16:45
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    • 09.03.2023 16:46
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    ESRA EROL CANLI YAYIN - ATV CANLI İZLE - 9 Mart 2023 | Dilek'i Nuran'ın elinden kurtardığı iddia edilen Muharrem canlı yayında...

    Atv canlı yayın Esra Erol'da bugün son dakika gelişmeleri... Dilek'i Nuran'ın elinden kurtardığı iddia edilen Muharrem canlı yayında... Zeynep ile Hasan yeni evlerinin kapısından ilk kez geçecek! "28 yıllık karım beni bırakıp kayıplara karıştı" diyen Erkan Bey'in büyük şüphesi ve daha fazlası ATV Esra Erol'da.

    ESRA EROL | CANLI YAYIN

    Esra Erol'da Atv canlı yayın izle... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

    ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE - TIKLA

    Dilek'i Nuran'ın elinden kurtardığı iddia edilen Muharrem canlı yayında...

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        Haberler Televizyon ESRA EROL CANLI YAYIN - ATV CANLI İZLE - 9 Mart 2023 | Dilek'i Nuran'ın elinden kurtardığı iddia edilen Muharrem canlı yayında...
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