BAŞIM BELADA DİZİSİ 1. BÖLÜM İZLE ATV! Başım Belada dizisi ilk bölüm izle kesintisiz, HD, Youtube - ATV!

ATV'nin reyting rekorları kırmaya hazırlanan yeni dizisi Başım Belada, 5 Mart saat 20:00'da ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Çekimleri İstanbul'un çeşitli ilçelerinde gerçekleştirilen dizi, özgün bir hikayeyle ekranlara geliyor. İşte son bölümünü izlemek isteyenler için ATV ve Youtube linkleri...
BAŞIM BELADA DİZİSİ 1. BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Başım Belada dizisi her hafta Pazar günü saat 20:00'da ATV'de yayınlanacak.
👉BAŞIM BELADA 1. BÖLÜM İZLE ATV
👉BAŞIM BELADA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE
BAŞIM BELADA DİZİSİNİN OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Keremcem - Azam
Merih Öztürk - Leyla
Kaan Taşaner - Çağdaş
Umut Oğuz - Pele
Sinan Çalışkanoğlu - Yüksel
Yağmur Öztürk - Melike
Ali Çatalbaş - Tayfur
Zeynep Kumral - Narin
Ali İpin - Hikmet
Ferdi Kurtuldu - Timur