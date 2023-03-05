BAŞIM BELADA 1. BÖLÜM CANLI İZLE! 5 Mart 2023 Pazar ATV izle canlı! Başım Belada dizisi ilk bölüm izle kesintisiz, HD, Youtube!

BAŞIM BELADA KONUSU NEDİR?

Eski bir polis memuru olan Azam Kamber yakın arkadaşı Pele'yle birlikte haksızlığa uğrayanların davalarını takip etmek için bir ekip kurmuştur. Özel hayatı ise çalkantılıdır. Yaşadığı acı verici olaydan sonra, Trabzon'daki annesi ona çocukluk arkadaşı Melike'yle evlendirmek istemektedir. Azam baskıları savuşturmaya çalışırken Pele işgüzarlık yapar.

Azam'ın yeni komşuları olan Biçer Ailesi'nin büyük kızı Leyla'nın fotoğrafını "Sevdiğim kız" notuyla Azam'ın telefonundan Şerife'ye gönderir. Bunun üzerine Kamber ailesi Melike'yi de yanlarına alıp apar topar Trabzon'dan İstanbul'a Azam'ın yanına gelir. Azam büyük bir açmazın üstüne düşer, bir yandan sevdiğim kız yalanıyla baş etmek, bir yandan da babasından sakladığı polislikten istifa ettiği gerçeğini saklamaya devam etmelidir.