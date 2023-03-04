Kardeşlerim 80. bölüm ATV CANLI İZLE | 4 Mart 2023 Kardeşlerim dizisi yeni 80. bölüm TEK PARÇA, kesintisiz, FULL HD, 4K, ATV, Youtube canlı izle...

Kardeşlerim izleyicileri, dizinin 4 Mart Cumartesi ekranlara gelecek 80. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor.
KARDEŞLERİM 80. BÖLÜM ATV CANLI İZLE
KARDEŞLERİM 80. BÖLÜM KONUSU
"Kurduğumuz hayaller bile hayal oldu…"
Yaptığı kazada yaralanan Akif, hızla hastaneye kaldırılırken, Şevval de başından ayrılmaz. Sarp ve Ömer tartışması yüzünden köfte tezgâhları dağılan Oğulcan, Ömer'e karşı tavır alırken, Akif başına gelen kazayı, kendi yararına çevirmek için kolları sıvar.
Zehra, abisi Şeref tarafından, acımasız bir şekilde köşeye sıkıştırılır. Afra ve Oğulcan cephesinde önemli gelişmeler yaşanırken, Ayla'nın Şengül'e yaptığı son hamle, tüm Eren ailesini şoke eder.
KARDEŞLERİM OYUNCULARI
Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Melis Minkari (Aybike), Lizge Cömert (Süsen)