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    • Televizyon
    • 03.03.2023 17:08
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    • 03.03.2023 17:08
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    Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim birinci oldu? 3 Mart 2023 Cuma Yemekteyiz puan durumu! 50.000 TL'lik büyük ödülü kazanan isim...

    Hafta içi her gün yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında her Cuma bir yarışmacı haftanın birinci oluyor ve büyük ödülü kazanıyor. 50.000 TL'lik ödülün bugünkü sahibi belli oldu mu, kim birinci oldu merak ediliyor. Peki Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı? İşte 3 Mart 2023 Cuma Yemekteyiz puan durumu...

    Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim birinci oldu?

    Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında haftanın finaline gelindi. Yarışmanın takipçileri bu hafa kimin birinci olduğunu, 50.000 TL'lik büyük ödülü kimin kazandığını araştırmaya başladı. İşte gelişmeler...

    ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

    3 Mart 2023 Yemekteyiz puan durumu henüz açıklanmadı. Bu nedenle programın kazananı ve birincisi henüz belli değil. Açıklama gelince haberimizde eklenecektir.

    ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KONUSU VE ÖDÜLÜ NE?

    Zuhal Topal'la Yemekteyiz TV8 ekranlarından haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacımızın evine konuk oluyoruz. Onlar yemek yaparken, Zuhal Topal'da yemeğin tadına, tuzuna, biberine, yarışmacımızın misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük önem kazanıyor. Finalde en çok puanı toplayan büyük ödül olan 50.000 TL'yi kazanıyor.
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    Haberler Televizyon Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim birinci oldu? 3 Mart 2023 Cuma Yemekteyiz puan durumu! 50.000 TL'lik büyük ödülü kazanan isim...
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