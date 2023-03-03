Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim birinci oldu? 3 Mart 2023 Cuma Yemekteyiz puan durumu! 50.000 TL'lik büyük ödülü kazanan isim...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KONUSU VE ÖDÜLÜ NE?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz TV8 ekranlarından haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacımızın evine konuk oluyoruz. Onlar yemek yaparken, Zuhal Topal'da yemeğin tadına, tuzuna, biberine, yarışmacımızın misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük önem kazanıyor. Finalde en çok puanı toplayan büyük ödül olan 50.000 TL'yi kazanıyor.