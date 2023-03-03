YALI ÇAPKINI 22. BÖLÜM CANLI İZLE! 3 Mart 2023 Cuma STAR TV izle canlı! Yalı Çapkını yeni bölüm izle, kesintisiz, full, HD, canlı!

Yalı Çapkını beklenen yeni bölümüyle bu akşam (3 Mart 2023 Cuma) saat 20:00'da Star TV ekranlarında yayınlanacak. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı sevilen dizinin son bölümünde Ferit ve Seyran yakınlaşmaya başlamıştı. Yeni bölümde çift arasındaki yakınlaşma git gide artacak. İşte Yalı Çapkını 22. bölüm canlı izleme ekranı! Star TV canlı, full, HD izleme linki!
YALI ÇAPKINI 22. BÖLÜM CANLI İZLE!
Yalı Çapkını dizisinin 22. bölümünü izlemek isteyenler aşağıda bulunan linki internet arama motoruna yapıştırarak yeni bölümü saat 20:00'da kaçırmadan izleyebilir.
https://www.startv.com.tr/canli-yayin
YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜMDE NE OLACAK?
Ferit'in itirafı Seyran'ı çok mutlu etmiştir ancak Seyran'ın yine de kontrolü elinden bırakmaya niyeti yoktur ve Ferit'i yakın markaja almakta gecikmez. Halis Ağa yalıda fırtınalar estirirken Fuat da bu durumdan nasibini alır.