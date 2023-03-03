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    • Televizyon
    • 03.03.2023 18:59
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    • 03.03.2023 19:06
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    YALI ÇAPKINI 22. BÖLÜM CANLI İZLE! 3 Mart 2023 Cuma STAR TV izle canlı! Yalı Çapkını yeni bölüm izle, kesintisiz, full, HD, canlı!

    Yalı Çapkını 22. bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkacak. Diziyi kaçırmadan canlı, HD izlemek isteyenler araştırmalara koyuldu. İşte 3 Mart Star TV canlı izleme ekranı! Yalı Çapkını 22. bölüm full HD izleme linki!

    YALI ÇAPKINI 22. BÖLÜM CANLI İZLE!

    Yalı Çapkını beklenen yeni bölümüyle bu akşam (3 Mart 2023 Cuma) saat 20:00'da Star TV ekranlarında yayınlanacak. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı sevilen dizinin son bölümünde Ferit ve Seyran yakınlaşmaya başlamıştı. Yeni bölümde çift arasındaki yakınlaşma git gide artacak. İşte Yalı Çapkını 22. bölüm canlı izleme ekranı! Star TV canlı, full, HD izleme linki!

    YALI ÇAPKINI 22. BÖLÜM CANLI İZLE!

    Yalı Çapkını dizisinin 22. bölümünü izlemek isteyenler aşağıda bulunan linki internet arama motoruna yapıştırarak yeni bölümü saat 20:00'da kaçırmadan izleyebilir.

    https://www.startv.com.tr/canli-yayin

    YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜMDE NE OLACAK?

    Ferit'in itirafı Seyran'ı çok mutlu etmiştir ancak Seyran'ın yine de kontrolü elinden bırakmaya niyeti yoktur ve Ferit'i yakın markaja almakta gecikmez. Halis Ağa yalıda fırtınalar estirirken Fuat da bu durumdan nasibini alır.

        Yeni işe ve yeni düzenine alışmaya çalışan Ferit; bir taraftan da Seyran'la yakınlaşmanın yollarını arar. Latif Ağa'nın yalıda işleri ele alışı başta Sultan olmak üzere Şefika ve diğerlerinin de zoruna gider. İfakat'ın ise bu durumla ilgili yeni bir planı vardır.

        YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

        Seyran ile konuştuktan sonra duyduklarından hem öfkelenen hem de etkilenen Halis Ağa, yalıda ve işyerinde yeni kurallar getirir. Ferit'i de işlere dahil eden Halis Ağa'nın sözleri çok ağır olur. Seyran ise kendinden beklenmeyen bir hamle yapar. Suna ile Abidin'in arasındaki duygular yoğunlaşır.
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        Haberler Televizyon YALI ÇAPKINI 22. BÖLÜM CANLI İZLE! 3 Mart 2023 Cuma STAR TV izle canlı! Yalı Çapkını yeni bölüm izle, kesintisiz, full, HD, canlı!
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