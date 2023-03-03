YALI ÇAPKINI 22. BÖLÜM CANLI İZLE! 3 Mart 2023 Cuma STAR TV izle canlı! Yalı Çapkını yeni bölüm izle, kesintisiz, full, HD, canlı!

Yeni işe ve yeni düzenine alışmaya çalışan Ferit; bir taraftan da Seyran'la yakınlaşmanın yollarını arar. Latif Ağa'nın yalıda işleri ele alışı başta Sultan olmak üzere Şefika ve diğerlerinin de zoruna gider. İfakat'ın ise bu durumla ilgili yeni bir planı vardır.

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Seyran ile konuştuktan sonra duyduklarından hem öfkelenen hem de etkilenen Halis Ağa, yalıda ve işyerinde yeni kurallar getirir. Ferit'i de işlere dahil eden Halis Ağa'nın sözleri çok ağır olur. Seyran ise kendinden beklenmeyen bir hamle yapar. Suna ile Abidin'in arasındaki duygular yoğunlaşır.