Veda Mektubu dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler? Veda Mektubu dizisi gerçek hayattan uyarlama mı, kimin hayatını anlatıyor?

Başrollerini Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ile Nurgül Yeşilçay'ın paylaştığı Veda Mektubu dizisi bu akşam ekranlara ilk bölümüyle geliyor. Bu kapsamda dizi hakkında araştırmalar hız kazandı. Nurgül Yeşilçay'ın Alanur, Rabia Soytürk'ün ise Aslı karakterine hayat vereceği dizi anne kız hikayesi ile de gündeme gelecek. Peki, Veda Mektubu dizisi gerçek hayattan uyarlama mı, kimin hayatını anlatıyor? Veda Mektubu dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...
VEDA MEKTUBU DİZİSİ UYARLAMA MI?
Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar'ın yer aldığı dizi yaşanmış bir hikayeden uyarlandı. Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar'ın oynadığı 'Veda Mektubu'nda: Alanur, gençliğinde ailesini karşısına alarak kariyerini değil aşkını seçer. Fakat büyük aşkı Ziya, onu terk eder. Alanur, babasının istediği evliliği yapar, iki kızı olur. Ziya ise, Seher ile evlenir.
VEDA MEKTUBU DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Yıllar önce bir mektupla ayrılan Alanur (Nurgül Yeşilçay) ve Ziya'nın (Selim Bayraktar) yolları yıllar sonra çocuklarının birbirlerine âşık olması ile kesişir. Çocukları üzerinden ikili arasında büyük bir hesaplaşma yaşanırken Ziya ve Alanur'un ayrılıklarında rol oynayan Seher, oğluna söz geçirip onu düştüğü aşktan vazgeçirebilecek midir? Ve iki aile arasında genç aşıkların üzerinden nefes kesen bir hesaplaşma yaşanır.