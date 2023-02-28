SURVİVOR'DA KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? 28 Şubat Survivor adadan kim gitti? Survivor Asena, Çağla, Elanur, Fatih, Aziz elendi mi?

Survivor'da elenen isim hakkında aramalar yoğunluk kazandı. Bugün Survivor'da elenen isim belli olacak. Yarışmanın sıkı takipçileri, "Bugün Survivor'da kim elendi?" sorularına yanıt arıyor. İşte merak edilenler...
SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor 2023 son bölümde haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynandı. Kritik mücadelenin yaşandığı dokunulmazlık oyununda ünlüler ve gönüllüler takımları zorlandı. Gönüllüler takımı dokunulmazlığı kazandı ve Ünlüler takımında eleme adayı belli oldu.
Bu hafta yarışmada 5 eleme adayı belirlendi. Dün akşam gerçekleşen eleme konseyinde Gönüllüler takımından eleme iki eleme adayı potaya girmişti. Bu akşam eleme adayı olan yarışmacı Çağla oldu. Gönüllüler takımından performans birincisi Özgür, Asena'nın adını gitme adayı olarak söyledi.
''Potadan çıktığımda işler çok değişecek''
Asena, ''Birazcık duygusalım, verilen kararı doğru bulmuyorum. Alper'in yazılacağını düşünüyordum ama onu çok sevdikleri için bu potaya koyamadılar. Özgür abi çok hakkaniyetli insan ya! Antrenör olduğunu söylüyor. Alper ile bizim performansımızın aynı olduğunu söylüyor. Biz kızlar olarak iki oyun öncesinde 6 oyuna çıktım 4 oyun aldım. Bunu neye göre yaptı bilmiyorum, şunu söylemek istiyorum: Bana hayatının dönüm noktası ne diye soracak olanlara Survivor'a gelmek derim. Herkesin buraya gelme amacı var. Benim amacım da böyle bir platformda kendimi iyi gösterebileceğimi düşündüm. Buradan çıktığımda kızıma daha iyi bir gelecek sağlayabilmek. Bu potaya girdim. Bu potadan umarım çıkarım. Çünkü kendime güveniyorum. Buradan çıktığımda işler çok değişecek. Hakkıma girdikleri için hakkımı helal etmiyorum.'' dedi.