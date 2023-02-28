SURVİVOR'DA KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? 28 Şubat Survivor adadan kim gitti? Survivor Asena, Çağla, Elanur, Fatih, Aziz elendi mi?





''Sanki insan öldürmüşüm gibi muamele görüyorum''



Aziz, ''Potanın aranan yüzü Aziz, yine potada! Dünkü konseyden beri insan öldürmüşüm gibi bir muamele görüyorum takımda. Burada dönen çok fazla kumpas var. Bu planlı projelere dahil olmadım. Geldiğimden beri kendi istediğimi yaptım, kimse benden hesap sormasın. Hiçbir eylemim için kimseye hesap vermem çünkü ben kimseden hesap sormuyorum. Fikirlerime karşı çıkanlar oldu, çok düşmanca tepkiler gördüm. Dost bulmaya, arkadaş aramaya gelmemiştim. Şu sıra Survivor'ın ilk haftalarına dönmüş gibi hissediyorum. Buna karşı fikirlerimi korkmadan cesurca ifade ediyorum. Burada insanların en büyük iki korkusu var: Potaya isimlerinin yazılması, buradan elenip gitmek... Bu iki korkunun olmadığı bence nadir insanlardanım. Alçak gönüllü davranacağım, tek insan demeyeceğim. Gönüllüler takımındayım. Bu saatten sonra insanlarla ekstra uzak duracağım. Burası öyle bir yer ki sağını solunu, arkanı önünü kollaman gerekiyor. Bu romanda sonu kendim yazmak istiyorum. Ben de gitmeyeyim. Kalayım. Herkes kenetlensin. Çünkü ben olunca söz konusu takım kenetleniyor. Bu potadan çıkarım. Motorları maviliklere sürerim.'' cümlelerini ekledi.