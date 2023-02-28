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    • 28.02.2023 22:12
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    • 28.02.2023 22:12
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    SURVİVOR'DA KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? 28 Şubat Survivor adadan kim gitti? Survivor Asena, Çağla, Elanur, Fatih, Aziz elendi mi?

    TV8'in fenomen yarışması Survivor 2023'te nefesler tutuldu ve her gün ayrı bir heyecanla izleniyor. Bu akşam elenen isim belli olacak. Peki, Bugün Survivor'da kim elendi? 28 Şubat Çarşamba Survivor kim elendi, adadan kim gitti? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    SURVİVOR’DA KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

    Survivor'da elenen isim hakkında aramalar yoğunluk kazandı. Bugün Survivor'da elenen isim belli olacak. Yarışmanın sıkı takipçileri, "Bugün Survivor'da kim elendi?" sorularına yanıt arıyor. İşte merak edilenler...

    SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

    Survivor 2023 son bölümde haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynandı. Kritik mücadelenin yaşandığı dokunulmazlık oyununda ünlüler ve gönüllüler takımları zorlandı. Gönüllüler takımı dokunulmazlığı kazandı ve Ünlüler takımında eleme adayı belli oldu.

    Bu hafta yarışmada 5 eleme adayı belirlendi. Dün akşam gerçekleşen eleme konseyinde Gönüllüler takımından eleme iki eleme adayı potaya girmişti. Bu akşam eleme adayı olan yarışmacı Çağla oldu. Gönüllüler takımından performans birincisi Özgür, Asena'nın adını gitme adayı olarak söyledi.



    Asena
    Çağla
    Elanur
    Fatih
    Aziz

    ''Potadan çıktığımda işler çok değişecek''

    Asena, ''Birazcık duygusalım, verilen kararı doğru bulmuyorum. Alper'in yazılacağını düşünüyordum ama onu çok sevdikleri için bu potaya koyamadılar. Özgür abi çok hakkaniyetli insan ya! Antrenör olduğunu söylüyor. Alper ile bizim performansımızın aynı olduğunu söylüyor. Biz kızlar olarak iki oyun öncesinde 6 oyuna çıktım 4 oyun aldım. Bunu neye göre yaptı bilmiyorum, şunu söylemek istiyorum: Bana hayatının dönüm noktası ne diye soracak olanlara Survivor'a gelmek derim. Herkesin buraya gelme amacı var. Benim amacım da böyle bir platformda kendimi iyi gösterebileceğimi düşündüm. Buradan çıktığımda kızıma daha iyi bir gelecek sağlayabilmek. Bu potaya girdim. Bu potadan umarım çıkarım. Çünkü kendime güveniyorum. Buradan çıktığımda işler çok değişecek. Hakkıma girdikleri için hakkımı helal etmiyorum.'' dedi.



        ''Kötü olan değil arkadaşı olmayan yazılıyor''

        Çağla, ''Açıkçası bu sefer şaşırdım. Bizim takımda şöyle bir söylem vardı: Performansı kötü olan yazılır. Ben bu hafta yarışmadım. Best off'a çıktım ve kötü bir performansım yoktu. Demek ki performansı kötü olan değil, arkadaşları olmayan yazılır. Bunu doğrulamış oldular. Murat Eken dalga geçer gibi ''Ya ben seni nasıl yazayım, sen yarışmadın.'' bile dedi. Bu ne yapmacıklık. Demek ki olay performans değilmiş. '' ifadelerini kullandı.



        ''İlk haftada elenir diyenler oldu''

        Elanur, ''Geçen sefer potaya girdiğimde çok heyecanlanmıştım, konuşamamıştım. Survivor'a geldiğim için mutluyum. Kimse benim burada yapabileceğimi düşünmemişti. Arkadaşlarım bile... İlk haftada elenir muhabbeti dönmüştü. Survivor'da elime dokunulmazlık sembolü de aldım, yokluğa da gittim. Kötü performans da sergiledim iyi performans da... Potadayım diye korkmadım. Burada olduğum her gün takımıma destek vereceğim. Çok mutluyum.'' cümlelerini belirtti.

        ''Aslanlar gibi yoluma devam ederim''

        Fatih, ''Buraya gelirken 10 yıllık hayalimizi gerçekleştirirken aileme, öğrencilerime, sporcularıma söz vermiştim. Gerçekten elimden gelenin en iyisini yapıp iyi bir Survivor yarışmacısı olacağım demiştim. Bir ayı doldurdum burada. Yavaş yavaş bir şeyleri de oturttum. Performans anlamında ciddi çıkışa geçtim. Mutluyum. Ama maalesef yedekten gelenlerin makus tarihidir bu. Sen hep yazılırsın. Önceden gelenlerin gönül bağı vardır. Bu hafta stratejik hata kurbanı oldum ben. İkinci aday olarak çıktım. Ne olduğunu anlayamadım. Potanın içinde buldum kendimi... 6'da 4 yapan bir Fatih var. Diğer arkadaşlarıma da sabırlar diliyorum, potada olan... Bu potadan çıkarım, aslanlar gibi yoluma devam ederim.'' diye ekledi.



        ''Sanki insan öldürmüşüm gibi muamele görüyorum''

        Aziz, ''Potanın aranan yüzü Aziz, yine potada! Dünkü konseyden beri insan öldürmüşüm gibi bir muamele görüyorum takımda. Burada dönen çok fazla kumpas var. Bu planlı projelere dahil olmadım. Geldiğimden beri kendi istediğimi yaptım, kimse benden hesap sormasın. Hiçbir eylemim için kimseye hesap vermem çünkü ben kimseden hesap sormuyorum. Fikirlerime karşı çıkanlar oldu, çok düşmanca tepkiler gördüm. Dost bulmaya, arkadaş aramaya gelmemiştim. Şu sıra Survivor'ın ilk haftalarına dönmüş gibi hissediyorum. Buna karşı fikirlerimi korkmadan cesurca ifade ediyorum. Burada insanların en büyük iki korkusu var: Potaya isimlerinin yazılması, buradan elenip gitmek... Bu iki korkunun olmadığı bence nadir insanlardanım. Alçak gönüllü davranacağım, tek insan demeyeceğim. Gönüllüler takımındayım. Bu saatten sonra insanlarla ekstra uzak duracağım. Burası öyle bir yer ki sağını solunu, arkanı önünü kollaman gerekiyor. Bu romanda sonu kendim yazmak istiyorum. Ben de gitmeyeyim. Kalayım. Herkes kenetlensin. Çünkü ben olunca söz konusu takım kenetleniyor. Bu potadan çıkarım. Motorları maviliklere sürerim.'' cümlelerini ekledi.

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        Haberler Televizyon SURVİVOR'DA KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? 28 Şubat Survivor adadan kim gitti? Survivor Asena, Çağla, Elanur, Fatih, Aziz elendi mi?
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