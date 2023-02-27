Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 02.03.2023 13:08
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    • 02.03.2023 13:12
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    MÜGE ANLI SON BÖLÜM TEKRAR İZLE - ATV CANLI YAYIN - 2 Mart 2023 | Günlerdir kayıp olan Recep Arı olayında son dakika! Canlı yayında gözaltı

    ATV Müge Anlı canlı yayınında bugün; 28 yaşındaki anne ve 4 yaşındaki oğlu, yıllar sonra ortaya çıkan gerçekler, çözülmeye başlayan düğüm! Şüphelerin odağındaki o isim! Müzeyyen ve Vefa Yöndem'le ilgili sıcak gelişmeler! Öldürüldü, intihar süsü verildi. Sorular ve kuşkular... Eşini dövüp, pompalı tüfeği alıp kaybolan Recep Arı nerede? Hepsi ve daha fazlası ATV canlı yayınında Müge Anlı'da!

    Müge Anlı | SON BÖLÜM

    Müge Anlı ATV canlı yayında son dakika gelişmeleri... Atv gündüz kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ele aldığı pek çok konuyu çözüme kavuşturuyor. Atv Müge Anlı son bölümü haberimizden izleyebilirsiniz.

    ATV SON BÖLÜM İZLE

    6 gündür kayıp olan ve Müge Anlı canlı yayınında aranan Recep Arı hakkında 2 Mart canlı yayınında bir son dakika gelişmesi yaşandı. Cansız bedeni bir orman bulunan Recep Arı'yı son gören arkadaşı Kadir, canlı yayında gözaltına alındı.

    Aracıyla sırra kadem bastı, cinayet adım adım açığa çıktı. Katil zanlısı 30 yaş küçük iş arkadaşı... Sorgular, ,fadeler, itiraf! Şükrü Güvenilir cinayetinde tutuklama geldi.

        28 yaşındaki anne ve 4 yaşındaki oğlu, yıllar sonra ortaya çıkan gerçekler, çözülmeye başlayan düğüm!, şüphelerin odağındaki o isim! Müzeyyen ve Vefa Yöndem'le ilgili sıcak gelişme!

        Düğününe 3 gün kala terk edilen bir kadın! Zeynep Demirayak'la ilgili sıcak gelişme!

        Yıllarca oğlunu öldü bildi, biri çıkıp 'Ölen oğlun benim' dedi. Akıl kurcalayan soru!

        Müge Anlı'da aranıyordu Recep Arı olayında son dakika gelişmesi! Cansız bedeni bulundu tartakladığı arkadaşı canlı yayına katıldı

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        Haberler Televizyon MÜGE ANLI SON BÖLÜM TEKRAR İZLE - ATV CANLI YAYIN - 2 Mart 2023 | Günlerdir kayıp olan Recep Arı olayında son dakika! Canlı yayında gözaltı
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