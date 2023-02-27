MÜGE ANLI SON BÖLÜM TEKRAR İZLE - ATV CANLI YAYIN - 2 Mart 2023 | Günlerdir kayıp olan Recep Arı olayında son dakika! Canlı yayında gözaltı

6 gündür kayıp olan ve Müge Anlı canlı yayınında aranan Recep Arı hakkında 2 Mart canlı yayınında bir son dakika gelişmesi yaşandı. Cansız bedeni bir orman bulunan Recep Arı'yı son gören arkadaşı Kadir, canlı yayında gözaltına alındı.