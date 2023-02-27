Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 28.02.2023 10:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.02.2023 10:06
    ABONE OL

    MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE - ATV CANLI YAYIN - 28 Şubat 2023 | SON DAKİKA: Burhan Karakuş cinayetinde katil kim?

    ATV Müge Anlı canlı yayınında bugün; 28 yaşındaki anne ve 4 yaşındaki oğlu, yıllar sonra ortaya çıkan gerçekler, çözülmeye başlayan düğüm! Şüphelerin odağındaki o isim! Müzeyyen ve Vefa Yöndem'le ilgili sıcak gelişmeler! Öldürüldü, intihar süsü verildi. Sorular ve kuşkular... Burhan Karakuş cinayetinde katil kim? DNA testi sonucu açıklandı. 39 yıl sonra yanıtlanan soru! Şefkat ve utluluk arayışı! Yarınlar için el ele verecekler mi? Anne ve oğlu sil baştan diyecek mi? Hepsi ve daha fazlası ATV canlı yayınında Müge Anlı'da!

    MÜGE ANLI | CANLI YAYIN

    Müge Anlı ATV canlı yayında son dakika gelişmeleri... Atv gündüz kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ele aldığı pek çok konuyu çözüme kavuşturuyor. Atv Müge Anlı son bölümü haberimizden izleyebilirsiniz.

    ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE - TIKLA

    Aracıyla sırra kadem bastı, cinayet adım adım açığa çıktı. Katil zanlısı 30 yaş küçük iş arkadaşı... Sorgular, ,fadeler, itiraf! Şükrü Güvenilir cinayetinde tutuklama geldi.

    28 yaşındaki anne ve 4 yaşındaki oğlu, yıllar sonra ortaya çıkan gerçekler, çözülmeye başlayan düğüm!, şüphelerin odağındaki o isim! Müzeyyen ve Vefa Yöndem'le ilgili sıcak gelişme!
        Dünya depremzedeler için toplanacak!
        Haberler Televizyon MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE - ATV CANLI YAYIN - 28 Şubat 2023 | SON DAKİKA: Burhan Karakuş cinayetinde katil kim?
            SON DAKİKA