MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE - ATV CANLI YAYIN - 28 Şubat 2023 | SON DAKİKA: Burhan Karakuş cinayetinde katil kim?

Müge Anlı ATV canlı yayında son dakika gelişmeleri... Atv gündüz kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ele aldığı pek çok konuyu çözüme kavuşturuyor. Atv Müge Anlı son bölümü haberimizden izleyebilirsiniz.
Aracıyla sırra kadem bastı, cinayet adım adım açığa çıktı. Katil zanlısı 30 yaş küçük iş arkadaşı... Sorgular, ,fadeler, itiraf! Şükrü Güvenilir cinayetinde tutuklama geldi.
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