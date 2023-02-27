Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 27.02.2023 10:07
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    • 27.02.2023 10:12
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    MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE - ATV CANLI YAYIN - 27 Şubat 2023 | Aytekin Çil, Şerife Tuna'nın oğlu mu? SON DAKİKA: DNA sonucu...

    ATV Müge Anlı canlı yayınında bugün; aracıyla sırra kadem bastı, cinayet adım adım açığa çıktı. Katil zanlısı 30 yaş küçük iş arkadaşı... Sorgular, ,fadeler, itiraf! Şükrü Güvenilir cinayetinde sıcak gelişme! 28 yaşındaki anne ve 4 yaşındaki oğlu, yıllar sonra ortaya çıkan gerçekler, çözülmeye başlayan düğüm!, şüphelerin odağındaki o isim! Müzeyyen ve Vefa Yöndem'le ilgili sıcak gelişme! Düğününe 3 gün kala terk edilen bir kadın! Zeynep Demirayak'la ilgili sıcak gelişme! Yıllarca oğlunu öldü bildi, biri çıkıp 'Ölen oğlun benim' dedi. Akıl kurcalayan soru! Merak edilen DNA sonucu! Aytekin Çil, Şerife Tuna'nın oğlu mu? Hepsi ve daha fazlası ATV canlı yayınında Müge Anlı'da!

    MÜGE ANLI | CANLI YAYIN

    Müge Anlı ATV canlı yayında son dakika gelişmeleri... Atv gündüz kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ele aldığı pek çok konuyu çözüme kavuşturuyor. Atv Müge Anlı son bölümü haberimizden izleyebilirsiniz.

    ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE - TIKLA

    Aracıyla sırra kadem bastı, cinayet adım adım açığa çıktı. Katil zanlısı 30 yaş küçük iş arkadaşı... Sorgular, ,fadeler, itiraf! Şükrü Güvenilir cinayetinde tutuklama geldi.

    28 yaşındaki anne ve 4 yaşındaki oğlu, yıllar sonra ortaya çıkan gerçekler, çözülmeye başlayan düğüm!, şüphelerin odağındaki o isim! Müzeyyen ve Vefa Yöndem'le ilgili sıcak gelişme!

        Düğününe 3 gün kala terk edilen bir kadın! Zeynep Demirayak'la ilgili sıcak gelişme!

        Yıllarca oğlunu öldü bildi, biri çıkıp 'Ölen oğlun benim' dedi. Akıl kurcalayan soru!

        Merak edilen DNA sonucu! Aytekin Çil, Şerife Tuna'nın oğlu mu?

        Müge Anlı WhatsApp hattı kilitlendi: "Beni çırılçıplak soydu, kedinin boynuna falçata sürüp yüzüme kan fışkırttı"
        Şükrü Güvenilir'in katili bakın kim

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        Haberler Televizyon MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE - ATV CANLI YAYIN - 27 Şubat 2023 | Aytekin Çil, Şerife Tuna'nın oğlu mu? SON DAKİKA: DNA sonucu...
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