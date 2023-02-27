Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 28.02.2023 14:26
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    • 02.03.2023 09:55
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    MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE - ATV CANLI YAYIN - 2 Mart 2023 | Günlerdir kayıp olan Recep Arı'ya ne oldu? Şaşırtan detaylar ortaya çıkmıştı

    ATV Müge Anlı canlı yayınında bugün; 28 yaşındaki anne ve 4 yaşındaki oğlu, yıllar sonra ortaya çıkan gerçekler, çözülmeye başlayan düğüm! Şüphelerin odağındaki o isim! Müzeyyen ve Vefa Yöndem'le ilgili sıcak gelişmeler! Öldürüldü, intihar süsü verildi. Sorular ve kuşkular... Eşini dövüp, pompalı tüfeği alıp kaybolan Recep Arı nerede? Hepsi ve daha fazlası ATV canlı yayınında Müge Anlı'da!

    Müge Anlı | CANLI YAYIN

    Müge Anlı ATV canlı yayında son dakika gelişmeleri... Atv gündüz kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ele aldığı pek çok konuyu çözüme kavuşturuyor. Atv Müge Anlı son bölümü haberimizden izleyebilirsiniz.

    ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE - TIKLA

    Aracıyla sırra kadem bastı, cinayet adım adım açığa çıktı. Katil zanlısı 30 yaş küçük iş arkadaşı... Sorgular, ,fadeler, itiraf! Şükrü Güvenilir cinayetinde tutuklama geldi.

    28 yaşındaki anne ve 4 yaşındaki oğlu, yıllar sonra ortaya çıkan gerçekler, çözülmeye başlayan düğüm!, şüphelerin odağındaki o isim! Müzeyyen ve Vefa Yöndem'le ilgili sıcak gelişme!
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        Haberler Televizyon MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE - ATV CANLI YAYIN - 2 Mart 2023 | Günlerdir kayıp olan Recep Arı'ya ne oldu? Şaşırtan detaylar ortaya çıkmıştı
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