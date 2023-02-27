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    • Televizyon
    • 27.02.2023 14:01
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    • 27.02.2023 14:01
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    Kısmetse Olur Rotinda kimdir, kaç yaşında? Kısmetse Olur Rotinda nereli, Instagram hesabı ne? Boyu, mesleği...

    Kısmetse Olur yarışmacıları hakkında aramalar hız kazandı. Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nün yeni gelin adayı Rotinda, kızlar evine bomba gibi düştü. Peki, Kısmetse Olur Rotinda kimdir, kaç yaşında? Kısmetse Olur Rotinda nereli, Instagram hesabı ne? İşte tüm detaylar haberimizde...

    takvim.com.tr
    Kısmetse Olur Rotinda kimdir, kaç yaşında?

    Kısmetse Olur yarışmacıları hakkında aramalar hız kazandı. Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nün yeni gelin adayı Rotinda, kızlar evine bomba gibi düştü. Peki, Kısmetse Olur Rotinda kimdir, kaç yaşında? Kısmetse Olur Rotinda nereli, Instagram hesabı ne? İşte tüm detaylar haberimizde...

    KISMETSE OLUR ROTİNDA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

    Diyarbakırlı olan Rotinda, 18 yaşında. 1.72 boyunda olan Rotinda, güzellik uzmanı. Annesinin izinden gittiğini söyleyen Rotinda, güzellik uzmanı için sertifikalar aldığını açıkladı.

    KISMETSE OLUR ROTİNDA INSTAGRAM HESABI

    Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan Rotinda, 16 bin takipçiye sahiptir. Kısa sürede sosyal medyada dikkat çeken Rotinda, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

        KISMETSE OLUR YARIŞMACILARI

        Gelin adayları: Şeydanur, Simge, Buse, Yaren, Cansel, Elif, Rotinda ve Ayşenur.

        Damat adayları: Çağrı, Bilek, Sedat, Erhan, Ozan, Batuhan ve Oğulcan.
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        Haberler Televizyon Kısmetse Olur Rotinda kimdir, kaç yaşında? Kısmetse Olur Rotinda nereli, Instagram hesabı ne? Boyu, mesleği...
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