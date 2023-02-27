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    • Televizyon
    • 27.02.2023 12:03
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    • 27.02.2023 12:03
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    Mehmet Yalçınkaya MasterChef'ten ayrıldı mı? İstifa iddiası bomba gibi düştü! İşte seneye gelecek isim...

    Ünlü televizyoncu ve yapımcı Acun Ilıcalı, MasterChef Türkiye jüri üyelerinden Mehmet ve Somer Şef'in yeni sezonda olmayacağı iddialarına yanıt niteliğinde bir paylaşım yaptı. Peki, Mehmet Yalçınkaya Mastrchef'ten ayrıldı mı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Mehmet Yalçınkaya MasterChef’ten ayrıldı mı?

    Ünlü televizyoncu ve yapımcı Acun Ilıcalı, MasterChef Türkiye jüri üyelerinden Mehmet ve Somer Şef'in yeni sezonda olmayacağı iddialarına yanıt niteliğinde bir paylaşım yaptı. Peki, Mehmet Yalçınkaya Mastrchef'ten ayrıldı mı? İşte detaylar...

    Büyük kızı Banu Ilıcalı'nın doğum günü için Somer Sivrioğlu'nun sahibi olduğu İstanbul Beşiktaş'taki restorana giden Acun Ilıcalı, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Şef ile fotoğraf paylaştı.

    Ünlü yapımcı, 13.5 milyon takipçisinin bukundupu Instagram hesabından paylaştığı ve sosyal medyada kısa sürede gündem olan kareye, "Şeflerimiz canımız" mesajını yazdı.

        Mehmet Şef de Ilıcalı'nın paylaşımına kendi Insatgram hesabında yer verdi ve "Boss (patron) ile akşam yemeği" notunu düşüp, başarılı televizyoncuyu etiketlemeyi de ihmal etmedi.

        Yeni sezonda 'MasterChef All Star olarak ekranlarda olacak fenomen yarışmada, Mehmet ve Somer Şef'in yer almayacağı iddia edilmişti. Sivrioğlu'nun yerine Refika Birgül'ün, Yalçınkaya yerine ise Ömer Akkor'un jüri olacağı haberleri basın yansımıştı. Şeflerden konuyla ilgili olarak herhangi bir açıklama gelmedi.
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        Haberler Televizyon Mehmet Yalçınkaya MasterChef'ten ayrıldı mı? İstifa iddiası bomba gibi düştü! İşte seneye gelecek isim...
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