Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta programının bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki Gelinim Mutfakta yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Gelinim Mutfakta bu hafta var mı, yok mu? İşte 21-22-23-24 Şubat 2023 Kanal D yayın akışı...
GELİNİM MUTFAKTA BU HAFTA YOK MU, BİTTİ Mİ, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremde birçok vatandaşımız vefat etti. 6 Şubat 2023 itibariyle de bütün kanallar yayına ara verdi.
Bu kapsamda Gelinim Mutfakta programı da 2 hafta boyunca yayınlanmadı. Gözler 3. haftaya çevirdi. Ancak henüz Gelinim Mutfakta yarışmasının başlama tarihi ile ilgili Kanal D'den henüz resmi bir açıklama gelmedi. Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.
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20 ŞUBAT 2023 KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Asi
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:30 Hayat Şarkısı
13:30 Arka Sokaklar
16:15 Aşk ve Umut
17:30 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Canım Oğlum(Yerli Sinema)
22:00 Canım Oğlum (Yerli Sinema)