Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 27.02.2023 17:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.02.2023 17:55
    ABONE OL

    ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE - ATV İZLE - 27 Şubat 2023 | "4 aylık karım evi terk etti hayatından endişe duyuyorum!"

    ATV canlı yayın Esra Erol izle... Hafta içi her gün ATV canlı yayınında izleyicisi ile buluşan Esra Erol'da bugün; "4 aylık karım evi terk etti hayatından endişe duyuyorum!" diyen Mehmet'in yardım çığlıkları... Gözyaşları içinde karısına yalvardı. "eve dön" dedi. Huriye, Esra Erol'a geliyor! Hepsi ve daha fazlası ATV canlı yayınında Esra Erol'da programında.

    ESRA EROL | CANLI YAYIN

    Esra Erol'da Atv canlı yayın izle... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

    ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE - TIKLA

    "4 aylık karım evi terk etti hayatından endişe duyuyorum!" diyen Mehmet'in yardım çığlıkları...


    Gözyaşları içinde karısına yalvardı. "eve dön" dedi. Huriye, Esra Erol'a geliyor!
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Malatya’da deprem!
    Haberler Televizyon ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE - ATV İZLE - 27 Şubat 2023 | "4 aylık karım evi terk etti hayatından endişe duyuyorum!"
        SON DAKİKA