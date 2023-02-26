Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 26.02.2023 10:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.02.2023 10:31
    ABONE OL

    Yemekteyiz başladı mı, ne zaman başlayacak? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta var mı yok mu? Yeni bölüm tarihi ve saati...

    Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yeni bölüm tarihi ve saati gündeme geldi. Bilindiği üzere deprem felaketi nedeniyle tüm dizi ve programlara ara verildi ve kanallar ortak yayınla son dakika gelişmeleri vatandaşlara aktardı. Bu nedenle Yemekteyiz programı da yayınlanmadı. Depremin üzerinden 2 haftanın gelmesiyle birlikte yeni bölüm tarihi netleşti mi merak konusu oldu. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Yemekteyiz başladı mı, ne zaman başlayacak?

    Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yeni bölüm tarihi ve saati gündeme geldi. Bilindiği üzere deprem felaketi nedeniyle tüm dizi ve programlara ara verildi ve kanallar ortak yayınla son dakika gelişmeleri vatandaşlara aktardı. Bu nedenle Yemekteyiz programı da yayınlanmadı. Depremin üzerinden 2 haftanın gelmesiyle birlikte yeni bölüm tarihi netleşti mi merak konusu oldu. İşte detaylar...

    YEMEKTEYİZ BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı bugünkü (20 Şubat 2023) TV8 yayın akışında yer almıyor. Dizi ve programların deprem dolayısıyla bir hafta daha yayınlanmayacağı öngörülüyor.

    Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.

    20 ŞUBAT 2023 TV 8 YAYIN AKIŞI!

    07:00 Dizi

    10:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa "Deprem Özel" / Canlı

    12:00 Dizi

        SON HAFTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

        Yemekteyiz'de 3 Şubat Cuma akşamı verilen oylar belli oldu. Oy dağılımı şöyle:

        Beşinci olan isim Serkan Bey oldu. Finalde bulunmayan Serkan Bey'in oyları silindi.

        Haftanın dördüncüsü rakiplerinden ve Zuhal Topal'dan toplamda 17 puan alan Betül Hanım oldu.

        Haftanın üçüncüsü, Ziya Bey oldu. Rakiplerinden 18, Zuhal Topal'dan da 6 puan alan yarışmacı 24 puana ulaştı.

        Haftanın ikincisi Fatma Hanım oldu. 24 puana ulaşan yarışmacı; bu puanın 18'ini rakiplerinden, 6'sını ise Zuhal Topal'dan aldı.

        Haftanın birincisi Meral Hanım oldu. 17 puan rakiplerinden, Zuhal Topal'dan 8 puan alarak 25 puanla 50 bin TL'nin sahibi oldu..
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Yıkılan binada kira sözleşmesi sona eriyor!
        Haberler Televizyon Yemekteyiz başladı mı, ne zaman başlayacak? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta var mı yok mu? Yeni bölüm tarihi ve saati...
            SON DAKİKA