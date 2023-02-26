Kısmetse Olur Rotinda nereli, Instagram hesabı ne? Kısmetse Olur Rotinda kimdir, kaç yaşında? Boyu, mesleği...

KISMETSE OLUR ROTİNDA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Diyarbakırlı olan Rotinda, 18 yaşında. 1.72 boyunda olan Rotinda, güzellik uzmanı. Annesinin izinden gittiğini söyleyen Rotinda, güzellik uzmanı için sertifikalar aldığını açıkladı.