Ünlü televizyoncu ve yapımcı Acun Ilıcalı, MasterChef Türkiye jüri üyelerinden Mehmet ve Somer Şef'in yeni sezonda olmayacağı iddialarına yanıt niteliğinde bir paylaşım yaptı. Peki, Mehmet Yalçınkaya Mastrchef'ten ayrıldı mı? İşte detaylar...
Büyük kızı Banu Ilıcalı'nın doğum günü için Somer Sivrioğlu'nun sahibi olduğu İstanbul Beşiktaş'taki restorana giden Acun Ilıcalı, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Şef ile fotoğraf paylaştı.
Ünlü yapımcı, 13.5 milyon takipçisinin bukundupu Instagram hesabından paylaştığı ve sosyal medyada kısa sürede gündem olan kareye, "Şeflerimiz canımız" mesajını yazdı.