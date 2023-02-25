Yüzüklerin efendisi ne zaman yayınlanacak? Efsane geri dönüyor! Yüzüklerin Efendisi hangi tarihte, nerede yayınlanacak?

Tüm dünyada hasılat rekoru kıran ve devam filmleriyle hayranlarından tam not alan Yüzüklerin Efendisi serisi yeniden beyazperdeye uyarlanıyor. Warner Bros. yaptığı açıklamada yazar J.R.R Tolkien'in kitaplarına dayanan yeni filmlerin yolda olduğunu duyurdu.
YÜZÜKLERİN EFENDİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Yüzüklerin Efendisi evreninde geçen ve Amazon Prime'da yayınlanan The Lord Of The Rings: The Rings Of Power dizisi, Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi'nden binlerce yıl öncesini konu ediniyordu. Dizinin ikinci sezon çekimleri sürerken Orta Dünya'nın yeniden beyazperdeye taşınacak olması heyecan yarattı.
Warner Bros. Discovery CEO'su David Zaslav, Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit serisinin yönetmeni Peter Jackson'ın arkasında bulunan New Line Cinema'nın yeni filmlerin de yapımını üstleneceğini duyurdu.