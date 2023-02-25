Yüzüklerin efendisi ne zaman yayınlanacak? Efsane geri dönüyor! Yüzüklerin Efendisi hangi tarihte, nerede yayınlanacak?

Tüm dünyada hasılat rekoru kıran ve devam filmleriyle hayranlarından tam not alan Yüzüklerin Efendisi serisi yeniden beyazperdeye uyarlanıyor. Warner Bros. yaptığı açıklamada yazar J.R.R Tolkien'in kitaplarına dayanan yeni filmlerin yolda olduğunu duyurdu.